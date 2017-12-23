23.12.2017, 20:00
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая
23.12.2017, 17:49
Возгорание произошло на Атырауском НПЗ
23.12.2017, 17:07
Kazakh Tourism договорилась о сотрудничестве с крупными туристскими компаниями Китая
23.12.2017, 16:37
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января
23.12.2017, 16:30
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка, не ранее конца года - Новак
23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"
23.12.2017, 12:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка, поместило Казкоммерцбанк в CreditWatch Positive
23.12.2017, 11:17
Агрохолдинг "Зерновая Индустрия" инвестирует 4 млрд тенге в животноводство в Костанайской области
23.12.2017, 10:53
Президент США подписал закон о налоговой реформе
22.12.2017, 22:03
Brent подешевела до $64,73 за баррель на фоне вялых торгов перед праздничными выходными
22.12.2017, 20:45
Излишки мировых запасов нефти к концу года сократились с 340 млн барр. до 140 млн барр. - глава Минэнерго РФ
23.12.2017, 19:56
Госкомиссия приняла решение о проведении вывоза ракеты "Зенит-3SLБФ" с космическим аппаратом Ангосат на стартовый комплекс
23.12.2017, 19:42
Собчак заявила, что вступила в "Гражданскую инициативу" ради политической борьбы всерьез и надолго
23.12.2017, 19:27
При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек
23.12.2017, 17:54
"Единая Россия" поддержала решение Путина переизбираться
23.12.2017, 14:52
Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 130 человек
23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"
23.12.2017, 13:03
32 человека погибли при падении автобуса в реку в Индии
23.12.2017, 10:42
РФ предлагала США стать страной-гарантом астанинского процесса, но Вашингтон отказался - Лаврентьев
23.12.2017, 10:40
Курды на Конгрессе нацдиалога Сирии будут представлены нейтральными делегатами с учетом позиции Турции - Лаврентьев
23.12.2017, 10:38
РФ, Турции, Ирану и ООН будет отведена роль наблюдателей на Конгрессе нацдиалога Сирии - Лаврентьев
23.12.2017, 10:35
СБ ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи
23.12.2017, 10:30
Казахстан приветствует новые договоренности в рамках Астанинского процесса по Сирии
22.12.2017, 21:28
Глава МИД Британии рассказал, как в 80-х годах в Москве пел "Калинку" и ел пломбир в стаканчике
на 23-25 декабря
По данным Национального банка Республики Казахстан