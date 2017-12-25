Обновлено: 25.12.2017, 11:59 (АСТ)

Финансово-экономические новости

11:37
S&P повысило рейтинг Bank RBK до "ССC/C" и поместило в "CreditWatch with developing implications"

11:29
Нефть в пятницу подорожала, Brent поднялась до $65,25 за баррель

11:19
Прямые инвестиции арабских стран в Казахстан за последние 10 лет составили $2,5 млрд - МИД

11:06
Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

10:17
Денежная масса в Казахстане за ноябрь сократилась на 2%, с начала года - на 2,4%

07:58
Казахстан: основные темы дня 25 декабря

23.12.2017, 20:00
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая

23.12.2017, 17:49
Возгорание произошло на Атырауском НПЗ

23.12.2017, 17:07
Kazakh Tourism договорилась о сотрудничестве с крупными туристскими компаниями Китая

23.12.2017, 16:37
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января

23.12.2017, 16:30
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка, не ранее конца года - Новак

23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"

23.12.2017, 12:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка, поместило Казкоммерцбанк в CreditWatch Positive

23.12.2017, 11:17
Агрохолдинг "Зерновая Индустрия" инвестирует 4 млрд тенге в животноводство в Костанайской области

23.12.2017, 10:53
Президент США подписал закон о налоговой реформе

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Общественно-политические новости

11:40
Северная часть Каспия закрыта для навигации – Минобороны Казахстана

11:38
Россиянин пытался незаконно вывезти из Казахстана крупную партию табачных изделий

11:25
Руководство колонии в Астане арестовано за покровительство осужденному экс-главе "Астана ЭКСПО-2017" Ермегияеву

11:04
В Астане позитивно оценивают динамику конструктивного сотрудничества с Китаем – МИД Казахстана

10:54
Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы Пхеньяна – глава МИД

10:45
Почти 300 госслужащих Казахстана привлечены в этом году к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение в соцсетях

09:50
Не менее 20 человек погибли на Филиппинах при столкновении автобусов - власти

08:02
Гватемала приняла решение о переносе своего посольства в Иерусалим - президент страны

08:01
Киргизский лидер нанесет визит в Казахстан

08:00
Христиане большинства стран мира отмечают Рождество

07:58
Казахстан: основные темы дня 25 декабря

24.12.2017, 16:16
Взрыв бомбы в Афганистане унес жизни семи человек

24.12.2017, 14:11
Число жертв наводнений и селей на Филиппинах достигло 200 человек

24.12.2017, 13:57
Более 2,7 тыс. госслужащих и военных уволены в Турции из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота

24.12.2017, 13:56
Памятник Чингизу Айтматову установят в Москве не позднее 2019 года

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Интервью

В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОСТО НАДО ЭТОМУ ПРИДАТЬ УМА

МЫ ПЛАНИРУЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ ДОЛЮ ЗАЕМЩИКОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

ЦАРИКЦ СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТКРОЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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Пресс-центр

КУРСЫ ВАЛЮТ

на 23-25 декабря

  • 1 USD 332,68 KZT
  • 1 EURO 394,16 KZT
  • 1 RUR 5,70 KZT

По данным Национального банка Республики Казахстан

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