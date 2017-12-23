Обновлено: 23.12.2017, 20:00 (АСТ)

Финансово-экономические новости

23.12.2017, 20:00
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая

23.12.2017, 17:49
Возгорание произошло на Атырауском НПЗ

23.12.2017, 17:07
Kazakh Tourism договорилась о сотрудничестве с крупными туристскими компаниями Китая

23.12.2017, 16:37
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января

23.12.2017, 16:30
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка, не ранее конца года - Новак

23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"

23.12.2017, 12:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка, поместило Казкоммерцбанк в CreditWatch Positive

23.12.2017, 11:17
Агрохолдинг "Зерновая Индустрия" инвестирует 4 млрд тенге в животноводство в Костанайской области

23.12.2017, 10:53
Президент США подписал закон о налоговой реформе

22.12.2017, 22:03
Brent подешевела до $64,73 за баррель на фоне вялых торгов перед праздничными выходными

22.12.2017, 21:50
Нигерия судится с JPMorgan из-за перевода $801 млн коррумпированному чиновнику

22.12.2017, 20:45
Излишки мировых запасов нефти к концу года сократились с 340 млн барр. до 140 млн барр. - глава Минэнерго РФ

22.12.2017, 20:25
BNY Mellon не имел права замораживать средства Нацфонда Казахстана - Минюст

22.12.2017, 18:40
Россельхознадзор начал проверку путей попадания антибиотиков в продукцию Danone

22.12.2017, 18:29
Прогноз для банков СНГ и их рейтингов на 2018г преимущественно стабильный - Fitch

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Общественно-политические новости

23.12.2017, 19:56
Госкомиссия приняла решение о проведении вывоза ракеты "Зенит-3SLБФ" с космическим аппаратом Ангосат на стартовый комплекс

23.12.2017, 19:42
Собчак заявила, что вступила в "Гражданскую инициативу" ради политической борьбы всерьез и надолго

23.12.2017, 19:27
При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек

23.12.2017, 17:54
"Единая Россия" поддержала решение Путина переизбираться

23.12.2017, 14:52
Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 130 человек

23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"

23.12.2017, 13:03
32 человека погибли при падении автобуса в реку в Индии

23.12.2017, 10:42
РФ предлагала США стать страной-гарантом астанинского процесса, но Вашингтон отказался - Лаврентьев

23.12.2017, 10:40
Курды на Конгрессе нацдиалога Сирии будут представлены нейтральными делегатами с учетом позиции Турции - Лаврентьев

23.12.2017, 10:39
ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, запланированный на Рождество - СМИ

23.12.2017, 10:38
РФ, Турции, Ирану и ООН будет отведена роль наблюдателей на Конгрессе нацдиалога Сирии - Лаврентьев

23.12.2017, 10:35
СБ ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

23.12.2017, 10:34
Количество участников Конгресса нацдиалога Сирии может возрасти - Лаврентьев

23.12.2017, 10:30
Казахстан приветствует новые договоренности в рамках Астанинского процесса по Сирии

22.12.2017, 21:28
Глава МИД Британии рассказал, как в 80-х годах в Москве пел "Калинку" и ел пломбир в стаканчике

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Интервью

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на 23-25 декабря

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  • 1 EURO 394,16 KZT
  • 1 RUR 5,70 KZT

По данным Национального банка Республики Казахстан

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