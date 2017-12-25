11:37
S&P повысило рейтинг Bank RBK до "ССC/C" и поместило в "CreditWatch with developing implications"
23.12.2017, 20:00
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая
23.12.2017, 17:49
Возгорание произошло на Атырауском НПЗ
23.12.2017, 17:07
Kazakh Tourism договорилась о сотрудничестве с крупными туристскими компаниями Китая
23.12.2017, 16:37
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января
23.12.2017, 16:30
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка, не ранее конца года - Новак
23.12.2017, 14:25
Есимов возглавил госфонд "Самрук-Казына"
23.12.2017, 12:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка, поместило Казкоммерцбанк в CreditWatch Positive
23.12.2017, 11:17
Агрохолдинг "Зерновая Индустрия" инвестирует 4 млрд тенге в животноводство в Костанайской области
23.12.2017, 10:53
Президент США подписал закон о налоговой реформе
11:25
Руководство колонии в Астане арестовано за покровительство осужденному экс-главе "Астана ЭКСПО-2017" Ермегияеву
11:04
В Астане позитивно оценивают динамику конструктивного сотрудничества с Китаем – МИД Казахстана
10:54
Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы Пхеньяна – глава МИД
10:45
Почти 300 госслужащих Казахстана привлечены в этом году к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение в соцсетях
24.12.2017, 16:16
Взрыв бомбы в Афганистане унес жизни семи человек
24.12.2017, 14:11
Число жертв наводнений и селей на Филиппинах достигло 200 человек
24.12.2017, 13:57
Более 2,7 тыс. госслужащих и военных уволены в Турции из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота
24.12.2017, 13:56
Памятник Чингизу Айтматову установят в Москве не позднее 2019 года
на 23-25 декабря
По данным Национального банка Республики Казахстан